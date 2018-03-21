"Коламбус" одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик

ТАСС, 21 марта. "Коламбус" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Кевин Хейз (34-я минута), Мика Зибанежад (48) и Крис Крайдер (59). У победителей отличились Александр Веннберг (15), Артемий Панарин (30, 52, 60) и Маркус Нутиваара (45).

Панарин оформил второй хет-трик в карьере. Он провел на льду 16 минут 9 секунд, помимо трех голов, на его счету результативная передача, форвард был признан первой звездой встречи. Он набрал 68 (25+43) очков в 74 матчах сезона.

THREE FROM BREAD, COMING RIGHT UP#CBJ pic.twitter.com/j35ux3KQUe — Matt (@zekebud) 21 марта 2018 г.

Российский голкипер Сергей Бобровский ("Коламбус") отразил 29 бросков по воротам. Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился голевым пасом.

"Коламбус" одержал девятую победу подряд, в турнирной таблице Восточной конференции клуб с 87 очками занимает шестое место, "Рейнджерс" (72) - 12-е.

"Эдмонтон" в гостях обыграл "Каролину" - 7:3, "Айлендерс" дома победили "Питтсбург" - 4:1, российский форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.