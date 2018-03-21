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РУСАДА проведет семинар по антидопингу для конькобежцев

Спорт
21 марта, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Он пройдет 23 марта в конференц-зале конькобежного центра "Коломна"

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ТАСС, 21 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет семинар в рамках антидопинговой образовательной программы для конькобежцев и тренеров по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Семинар пройдет 23 марта в конференц-зале конькобежного центра "Коломна" (начало - 15:00 мск). Это будет первый семинар из цикла антидопинговой образовательной программы для конькобежцев.

На семинаре будет прочитана лекция "Виды нарушения антидопинговых правил. Ответственность". По ее теме будет организована викторина для слушателей. Победителям викторины вручат различные подарки и призы.

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