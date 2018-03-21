Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алиханов: власти региона получат субсидии из центра на содержание стадиона "Калининград"

Спорт
21 марта, 16:08 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Стадион "Калининград" примет четыре матча чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области получат субсидии из федерального центра на содержание стадиона "Калининград", которые будут выделяться после чемпионата мира 2018 года в течение последующих нескольких лет. Об этом журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Стадион "Калининград" примет четыре матча чемпионата мира: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня), Англия - Бельгия (28 июня).

"Мы обращались к Путину с просьбой предусмотреть, в том числе, федеральные субсидии на содержание арены. Были приняты позитивные решения, и соответствующие поручения он дал. Такие субсидии будут в течение нескольких лет", - сказал Алиханов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов