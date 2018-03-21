Алиханов: власти региона получат субсидии из центра на содержание стадиона "Калининград"

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области получат субсидии из федерального центра на содержание стадиона "Калининград", которые будут выделяться после чемпионата мира 2018 года в течение последующих нескольких лет. Об этом журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Стадион "Калининград" примет четыре матча чемпионата мира: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня), Англия - Бельгия (28 июня).

"Мы обращались к Путину с просьбой предусмотреть, в том числе, федеральные субсидии на содержание арены. Были приняты позитивные решения, и соответствующие поручения он дал. Такие субсидии будут в течение нескольких лет", - сказал Алиханов.