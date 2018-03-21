Волейболисты "Локомотива" победили "Нолико" и вышли в "раунд 6" Лиги чемпионов

ТАСС, 21 марта. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл бельгийский "Нолико" в ответном матче "раунда 12" Лиги чемпионов. Игра состоялась в Новосибирске.

Матч завершился со счетом 3-1. Первая встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу бельгийского клуба. Поэтому в Новосибирске был проведен золотой сет, который выиграл "Локомотив" - 15:12.

Победителем серии в "раунде 12" турнира становится команда, одержавшая победы в двух матчах. Если на счету клубов по одной победе, в следующий раунд турнира проходит обладатель наибольшего количества очков по результатам игр серии. Команда, победившая со счетом 3-1 и 3-0, получает три очка, за победу с минимальным преимуществом (3-2) - 2 очка, за поражение со счетом 2-3 - одно очко. В случае равенства очков назначается золотой сет, победитель которого выходит в следующий раунд.

"Финал четырех" мужской волейбольной Лиги чемпионов пройдет в Казани 12-13 мая. Действующим победителем турнира является казанский "Зенит".