WADA подтвердило соответствие Международной федерации тяжелой атлетики кодексу организации

ТАСС, 21 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило соответствие Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отчет IWF по борьбе с допингом был заслушан на симпозиуме WADA 21 марта. "Мы очень рады, что WADA отметило работу, которую провела IWF, чтобы наша антидопинговая политика соответствовала мировой практике, - сказал президент IWF Тамаш Аян. - IWF полностью привержена защите чистых спортсменов и будет продолжать внедрять надежные меры для борьбы с распространением допинга как на международном уровне, так и на уровне членов федерации. IWF высоко ценит наши партнерские отношения с WADA и национальными антидопинговыми организациями".

В ноябре независимая комиссия рекомендовала IWF сотрудничать с Канадским центром по вопросам этики в спорте, институтом Национальных антидопинговых организаций и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в целях разработки более эффективных способов взятия допинг-проб во внесоревновательный период в странах с высоким уровнем риска употребления запрещенных веществ. Также рекомендовалось ввести новое правило в антидопинговой политике IWF, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, то потеряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

Исполком IWF 30 сентября в Бухаресте на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.