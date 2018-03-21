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"Ак Барс" увеличил преимущество в счете в серии 1/4 финала КХЛ с "Металлургом"

Спорт
21 марта, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Четвертый матч серии завершился победой казанцев со счетом 3:2

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ТАСС, 21 марта. Казанский "Ак Барс" в гостях одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:2 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Потапов (7-я минута), Иржи Секач (37) и Станислав Галиев (45). У проигравших дважды отличился Ян Коварж (13, 56).

Нападающий казанской команды Джастин Азеведо, отметившийся результативной передачей, продолжает делить лидерство в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина с форвардом уфимского "Салавата Юлаева" Линусом Умарком, в активе обоих игроков по 14 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 23 марта в Казани.

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