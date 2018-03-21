КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с "Рубином"

ТАСС, 21 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать "Спартак" за неподобающее поведение болельщиков на матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

За использование болельщиками "Спартака" пиротехнических изделий клуб оштрафован на 90 тысяч рублей. За скандирование фанатами оскорбительных выражений московский клуб заплатит еще 100 тысяч рублей.

Матч состоялся 17 марта в Казани. "Спартак" победил со счетом 2:1.