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Россияне Инаркиев и Паравян сыграли вничью в пятом туре чемпионата Европы по шахматам

Спорт
21 марта, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена

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ТАСС, 21 марта. Российские шахматисты Эрнесто Инаркиев и Давид Паравян сыграли вничью в партии пятого тура чемпионата Европы, который проходит в грузинском Батуми.

Кирилл Алексеенко сыграл вничью с итальянцем Данэлем Вокатуро, Евгений Романов - с черногорцем Николой Джукичем, Евгений Алексеев - с Дмитрием Яковенко.

Лидируют в турнирной таблице израильтянин Тамир Набати, голландец Бенжамин Бок и хорват Иван Сарич (все - по 4,5 очка).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

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