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Форвард "Йокерита" Толванен подписал контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл"

Спорт
21 марта, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

"Нэшвилл" задрафтовал Толванена в 2017 году под общим 30-м номером

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ТАСС, 21 марта. Нападающий финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Эли Толванен подписал контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на IS.FI.

18-летний Толванен продолжает выступление в КХЛ, в 1/4 финала Кубка Гагарина "Йокерит" проигрывает ЦСКА со счетом 1-3 в серии и может завершить сезон в четверг. После этого будет объявлено о подписании контракта, после чего Толванен полетит в Северную Америку. Двусторонний контракт рассчитан на три года с зарплатой $925 тысяч в год. По информации IS.FI, в соглашении Толванена прописаны бонусы, которые даже выше, чем у финского нападающего "Виннипега" Патрика Лайне, задрафтованного в 2016 году под общим вторым номером.

Толванен дебютировал в КХЛ 23 августа 2017 года. В первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет- трик, став первым хоккеистом в КХЛ, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне Толванен провел 58 матчей, он забросил 24 шайбы, в том числе пять в плей-офф, сделав также 18 передач. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где показал третий результат в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

"Нэшвилл" задрафтовал Толванена в 2017 году под общим 30-м номером.

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