Волейболистки "Динамо" уступили "Олимпиакосу" и не смогли выйти в финал Кубка вызова

ТАСС, 21 марта. Российский женский волейбольный клуб "Динамо" из Краснодара со счетом 0-3 уступил греческому "Олимпиакосу" в ответном полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции.

Первый матч также завершился победой "Олимпиакоса" со счетом 3-2.

В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским "Нантом" и турецким клубом "Бурса". Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3-0 в пользу турецкого коллектива, ответная игра пройдет позднее в среду.

Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.