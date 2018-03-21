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Волейболистки "Динамо" уступили "Олимпиакосу" и не смогли выйти в финал Кубка вызова

Спорт
21 марта, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским "Нантом" и турецким клубом "Бурса"

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ТАСС, 21 марта. Российский женский волейбольный клуб "Динамо" из Краснодара со счетом 0-3 уступил греческому "Олимпиакосу" в ответном полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции.

Первый матч также завершился победой "Олимпиакоса" со счетом 3-2.

В финале греческая команда встретится с победителем противостояния между французским "Нантом" и турецким клубом "Бурса". Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3-0 в пользу турецкого коллектива, ответная игра пройдет позднее в среду.

Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.

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