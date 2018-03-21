Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович может быть наказан за рекламу букмекера

ТАСС, 21 марта. Футбольная ассоциация Англии может наказать форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича за сотрудничество с букмекером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

36-летний Ибрагимович договорился об участии в рекламной кампании крупного европейского букмекера, что запрещено правилами Футбольной ассоциации Англии. В ассоциации отметили, что форварду придется отказаться от сотрудничества, иначе к нему будут применены санкции.

В текущем сезоне футболист провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей и забил один гол.