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Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович может быть наказан за рекламу букмекера

Спорт
21 марта, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

36-летний Ибрагимович договорился об участии в рекламной кампании крупного европейского букмекера, что запрещено правилами Футбольной ассоциации Англии

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ТАСС, 21 марта. Футбольная ассоциация Англии может наказать форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича за сотрудничество с букмекером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.

36-летний Ибрагимович договорился об участии в рекламной кампании крупного европейского букмекера, что запрещено правилами Футбольной ассоциации Англии. В ассоциации отметили, что форварду придется отказаться от сотрудничества, иначе к нему будут применены санкции.

В текущем сезоне футболист провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей и забил один гол.

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