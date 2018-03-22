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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Спорт
22 марта, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Голом отметился и форвард "Монреаля" Никита Щербак

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ТАСС, 22 марта. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" отличились Джонатан Друэн (20-я минута), Никита Щербак (29), Якоб де ла Роз (35). За "Питтсбург" шайбы забросили Евгений Малкин (10), Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Генцел (59).

На счету Малкина также результативная передача. Он занимает третье место в снайперском списке сезона (41 гол) и второе - в бомбардирском (91 очко). Щербак забросил четвертую шайбу в 20-м матче в сезоне. Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал два очка (1+1), передача стала для него 700-й в карьере, больше лишь у двоих действующих игроков.

"Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции с 89 очками, "Монреаль" - 14-е (64).

В другом матче "Баффало" на своем льду уступил "Аризоне" - 1:4.

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