Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 22 марта. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" отличились Джонатан Друэн (20-я минута), Никита Щербак (29), Якоб де ла Роз (35). За "Питтсбург" шайбы забросили Евгений Малкин (10), Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Генцел (59).

На счету Малкина также результативная передача. Он занимает третье место в снайперском списке сезона (41 гол) и второе - в бомбардирском (91 очко). Щербак забросил четвертую шайбу в 20-м матче в сезоне. Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал два очка (1+1), передача стала для него 700-й в карьере, больше лишь у двоих действующих игроков.

SIDNEY CROSBY, THIS IS FILTHY! OUT OF MIDAIR WITH AN ABSOLUTE BEAUTY! pic.twitter.com/4mcYCXz823 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 22 марта 2018 г.

"Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции с 89 очками, "Монреаль" - 14-е (64).

В другом матче "Баффало" на своем льду уступил "Аризоне" - 1:4.