Более 200 атлетов выступят на первенстве России по борьбе на поясах в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 марта. /ТАСС/. Свыше 200 спортсменов примут участие в первенстве России по борьбе на поясах, которое пройдет в Карачаево-Черкесии с 29 марта по 1 апреля. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-президент Федерации борьбы на поясах КЧР Энвер Булатов.

"Наша республика неоднократно принимала крупные турниры по борьбе на поясах. 29 марта начнется первенство России, по предварительным данным, ожидается участие 200 спортсменов 1998-2001 годов рождения. КЧР на соревнованиях представят более 30 борцов, в их числе победители первенства мира 2017 года Арсен Муссалаев и Эдуард Кольвах, а также победитель первенства РФ Батча Батчаев", - сказал Булатов.

Состязания пройдут в Черкесске в физкультурно-оздоровительном комплексе "Юбилейный".

"Схватки будут проводиться в вольном стиле среди юношей и девушек в 14 весовых категориях", - отметил собеседник агентства.

Суть борьбы на поясах заключается в том, что спортсмены во время поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс, и каждый из соперников пытается повалить другого и победить. Данный вид борьбы хорошо развит в Карачаево-Черкесии, представители региона неоднократно становились чемпионами мира по этому виду спорта. По данным Федерации борьбы на поясах КЧР, последние пять лет костяк сборной России составляют спортсмены из республики.