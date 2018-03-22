"Сток Сити" оштрафовал футболиста Питерса за поход в ночной клуб

ТАСС, 22 марта. "Сток Сити" оштрафовал защитника Эрика Питерса за поход в ночной клуб перед матчем 31-го тура чемпионата Англии по футболу против "Эвертона". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Сумма штрафа составила £70 тыс. Президент клуба Питер Коутс выразил свое разочарование поведением футболиста перед важным матчем. Главный тренер клуба Пол Ламберт провел беседу с Питерсом, который может быть отстранен от участия в матчах до конца сезона.

В нынешнем сезоне Питерс провел 24 матча. "Сток Сити" занимает 19-е место с 27 очками.