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Фигуристы Астахова и Рогонов обескуражены своей ошибкой в произвольной программе на ЧМ

Спорт
22 марта, 23:45 UTC+3 МИЛАН МИЛАН 22, марта. /ТАСС

За произвольный прокат спортмены получили 130,54 балла, в сумме - 202,16

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Кристина Астахова и Алексей Рогонов

Кристина Астахова и Алексей Рогонов

© EPA/ROBERTO BREGANI

МИЛАН, 22 марта. /ТАСС/. Российская спортивная пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов удивлены ошибкой, допущенной ими еще перед стартом произвольной программы на чемпионате мира в Милане - спортсмены опоздали с началом программы. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

За произвольный прокат Астахова и Рогонов получили 130,54 балла, в сумме - 202,16. Соревнования спортивных пар закончатся позднее, россияне пока находятся на шестом месте.

"Программа еще не началась, а мы уже балл отдали - так просто нельзя ошибаться, это мой недочет, - подчеркнул Рогонов. - У нас был очень насыщенный сезон, в нем более- менее стабилизировался прокат коротких программ - от старта к старту мы устанавливали свои личные рекорды, а вот произвольная пока что "плавает". Она и физически тяжелее, и технически".

Рогонов отметил, что ошибки начинают вылезать именно на стартах. "На тренировках проблем нет, а на стартах все вылезает. Да, хотелось бы сезон провести на идеальных прокатах, но такое случается пока только в мечтах. Каждый спортсмен хочет показывать свое лучшее катание, и мы не исключение", - отметил спортсмен.

Чемпионат мира завершится в Милане 25 марта.

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