"Шарлотт" разгромил "Мемфис" в матче НБА, Уокер набрал 46 очков

ТАСС, 23 марта. "Шарлотт" на своей площадке со счетом 140:79 разгромил "Мемфис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Кемба Уокер, набравший 46 очков, добавив к этому четыре передачи и три подбора. Центровой "Шарлотт" Вилли Эрнаногомес сделал дабл-дабл (10 очков + 12 подборов). В составе гостей больше всех очков набрал Уэйн Селден (18), разыгрывающий Тайрик Эванс записал на свой счет 16 очков, семь подборов и четыре передачи.

"Шарлотт" одержал 32 победы в 73 матчах регулярного чемпионата и занимает десятое место в таблице Восточной конференции, имея шансы на выход в плей-офф. "Мемфис" с 19 победами при 53 поражениях идет последним на Западе.

В следующем матче "Шарлотт" 25 марта на выезде сыграет с "Далласом", "Мемфис" в тот же день примет "Лос-Анджелес Лейкерс".

Результаты других матчей дня:

"Орландо" - "Филадельфия" - 98:118

"Хьюстон" - "Детройт" - 100:96

"Нью-Орлеан" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 128:125

"Даллас" - "Юта" - 112:119

"Сакраменто" - "Атланта" - 105:90.