Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Шарлотт" разгромил "Мемфис" в матче НБА, Уокер набрал 46 очков

Спорт
23 марта, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 140:79

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. "Шарлотт" на своей площадке со счетом 140:79 разгромил "Мемфис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Кемба Уокер, набравший 46 очков, добавив к этому четыре передачи и три подбора. Центровой "Шарлотт" Вилли Эрнаногомес сделал дабл-дабл (10 очков + 12 подборов). В составе гостей больше всех очков набрал Уэйн Селден (18), разыгрывающий Тайрик Эванс записал на свой счет 16 очков, семь подборов и четыре передачи.

"Шарлотт" одержал 32 победы в 73 матчах регулярного чемпионата и занимает десятое место в таблице Восточной конференции, имея шансы на выход в плей-офф. "Мемфис" с 19 победами при 53 поражениях идет последним на Западе.

В следующем матче "Шарлотт" 25 марта на выезде сыграет с "Далласом", "Мемфис" в тот же день примет "Лос-Анджелес Лейкерс".

Результаты других матчей дня:

"Орландо" - "Филадельфия" - 98:118

"Хьюстон" - "Детройт" - 100:96

"Нью-Орлеан" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 128:125

"Даллас" - "Юта" - 112:119

"Сакраменто" - "Атланта" - 105:90.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
В Петербурге задержали водителя Hummer, подозреваемого в стрельбе по полицейским
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
7
"Вертолеты России": облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов