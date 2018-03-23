"Вегас" стал первой командой в истории НХЛ, набравшей 100 очков в дебютном сезоне

ТАСС, 23 марта. "Вегас" на выезде со счетом 1:2 в овертайме уступил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал первой командой в истории лиги, набравшей 100 очков в дебютном сезоне.

В составе победителей отличились Брент Бернс (24-я минута) и Логан Кутюр (61), у "Вегаса" отличился Томаш Татар (4).

Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас-Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от "Вегаса" вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. Команда получила название "Вегас Голден Найтс".

В турнирной таблице Западной конференции "Вегас" занимает второе место, набрав 100 очков в 74 матчах, "Сан- Хосе" с 93 очками идет четвертым.

В следующем матче 24 марта "Вегас" на выезде сыграет с "Колорадо", "Сан-Хосе" в тот же день примет "Калгари".