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"Детройт" второй раз подряд не смог выйти в плей-офф НХЛ

Спорт
23 марта, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Команда Джеффа Блэшилла идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков

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ТАСС, 23 марта. "Детройт" лишился шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В пятницу в домашнем матче регулярного чемпионата лиги "Детройт" уступил "Вашингтону" (0:1).

Данный результат не позволит команде Джеффа Блэшилла побороться за попадание в плей-офф лиги. После 74 матчей "Детройт" идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. Отставание от идущего на восьмой позиции "Нью-Джерси" составляет 17 очков, клубам осталось провести в текущем розыгрыше "регулярки" по восемь матчей.

"Детройт" не смог выйти в плей-офф второй раз подряд, в сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место по итогам регулярного чемпионата. До этого клуб прекращал выступления в сезоне на стадии регулярного чемпионата в двух сезонах подряд в период с 1979 по 1983 год. Ранее "Детройт" выходил в плей- офф НХЛ в течение 25 лет подряд с сезона-1990/91.

"Детройт" был основа в 1926 году, клуб является 11-кратным чемпионом НХЛ. В настоящее время за "Детройт" выступает российский нападающий Евгений Свечников.

Ранее досрочно обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона "Тампа-Бэй", "Бостон" и "Нэшвилл". "Монреаль" и "Чикаго" лишились шансов на попадание в следующую стадию турнира.

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