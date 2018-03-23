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Мутко: бразильские футболисты довольны условиями проживания и тренировок в Москве

Спорт
23 марта, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет в пятницу на стадионе "Лужники", игра начнется в 19:00 мск

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Тренировка сборной Бразилии по футболу перед матчем с командой России

Тренировка сборной Бразилии по футболу перед матчем с командой России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии не имеют вопросов по поводу проживания и тренировок в Москве перед товарищеским матчем с командой России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Игра состоится в пятницу на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.

"У бразильцев пока никаких вопросов нет, они довольны, - сказал Мутко. - Мы говорили про прогноз погоды, но сейчас это уже в прошлом. Они знают, что мы относимся к ним с теплотой. В свое время предлагали бразильцам сыграть на юге, но они захотели сыграть в "Лужниках".

Во время чемпионата мира 2018 года сборная Бразилии будет базироваться в Сочи. "У них в Сочи два тренировочных поля, роскошная гостиница, откуда пешком до поля, прекрасная климатическая зона. Мы любим эту страну и всегда радуемся за них. Пообщаемся с руководством бразильской федерации во время матча и после матча", - подытожил Мутко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону), Коста-Рики (Санкт- Петербург) и Сербии (Москва, стадион "Открытие-Арена").

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