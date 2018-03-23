Конькобежец Юсков стал первым на дистанции 1500 м на Всероссийских соревнованиях в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Денис Юсков завоевал золото на дистанции 1500 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые стартовали в Коломне.

28-летний спортсмен показал результат 1 минута 45,13 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (1.47,30), третьим стал Сергей Грязцов (1.47,76).

У женщин в первом забеге на дистанции 500 метров победу одержала Ангелина Голикова, показавшая результат 37,84 секунды, второй стала Ольга Фаткулина (38,00), третьей - Дарья Качанова (38,72).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся 25 марта.