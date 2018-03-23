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Отказавшаяся от ОИ-2018 конькобежка Граф назвала завершающийся сезон странным и сложным

Спорт
23 марта, 14:21 UTC+3 КОЛОМНА область/ 23, марта. /ТАСС

В пятницу Граф стала второй в забеге на дистанции 3000 м, прошедшем в рамках Всероссийских соревнований для не приглашенных на Олимпиаду спортсменов

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Ольга Граф

Ольга Граф

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Граф, которая отказалась от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Играх-2018, назвала завершающийся сезон странным и сложным. Об этом она заявила журналистам.

МОК пригласил на Игры четырех российских конькобежцев - Граф, Ангелину Голикову, Наталью Воронину и Сергея Трофимова, но позднее Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхёнчхан не получили лидеры национальной команды - Денис Юсков и Павел Кулижников. Российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России.

"Сезоны сложный, странный, самый неоднозначный за всю мою карьеру. У меня было очень мало стартов, не хватало соревновательной практики. Все это время тренировалась в Коломне, здесь все необходимое есть, я довольна концовкой сезона. Да, не смогла попасть на заключительные этапы Кубка мира, отказалась от чемпионата мира, но это все логично, потому что все, что я делаю, обусловлено теми или иными причинами", - сказала Граф.

В пятницу Граф стала второй в забеге на дистанции 3000 м, прошедшем в рамках Всероссийских соревнований для не приглашенных на Олимпиаду спортсменов. "Сегодняшним бегом довольна, бежала ровно, слаженно, хотя понимала, что можно было начать быстрее, но уже бежала на результат. Я отталкивалась от тех секунд, которые для меня присущи в этом сезоне. Думаю, что мне нужно вернуться в многоборье, к длинным дистанциям", - добавила спортсменка.

Граф выразила слова благодарности российским властям за предоставление возможности выступить на турнире. "Спасибо нашему правительству за возможность выступить здесь. Мы все понимаем, что делаем одно дело, и этот турнир стал лучиком надежды, чтобы мы получили возможность что-то выиграть", - заключила она.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей. Соревнования завершатся 25 марта.

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