СМИ: бизнесмен Рыболовлев может продать пакет акций "Монако" ради покупки "Милана"

ТАСС, 23 марта. Российский владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций своего клуба ради приобретения итальянского "Милана". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

По информации издания, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в €9,1 млрд, следит за текущим финансовым состоянием "Милана".

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони в апреле 2017 года продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Позднее появилась информация о финансовой неустойчивости консорциума, из-за чего появились слухи о возможной продаже "Милана".

Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций клуба "Монако", который выступает в чемпионате Франции, в декабре 2011 года.

"Милан" является четырехкратным обладателем Кубка чемпионов и трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным победителем Кубка обладателей кубков, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем Межконтинентального кубка и клубным чемпионом мира. Клуб 18 раз выигрывал чемпионат Италии.