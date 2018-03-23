Хоккеист Проворов установил рекорд "Филадельфии", сыграв 157 матчей за команду подряд

ТАСС, 23 марта. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс"(3:4) установил клубный рекорд, сыграв в 157-й игре подряд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

21-летний хоккеист побил предыдущее достижение канадского защитника Криса Террьена (156).

В сезоне-2016/17 Проворов провел все 82 встречи в НХЛ. В текущем сезоне он набрал 34 очка за результативность (13 шайб + 21 передача) в 75 играх.