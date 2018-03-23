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Хоккеист Проворов установил рекорд "Филадельфии", сыграв 157 матчей за команду подряд

Спорт
23 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

21-летний хоккеист побил предыдущее достижение канадского защитника Криса Террьена (156)

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ТАСС, 23 марта. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс"(3:4) установил клубный рекорд, сыграв в 157-й игре подряд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

21-летний хоккеист побил предыдущее достижение канадского защитника Криса Террьена (156).

В сезоне-2016/17 Проворов провел все 82 встречи в НХЛ. В текущем сезоне он набрал 34 очка за результативность (13 шайб + 21 передача) в 75 играх.

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