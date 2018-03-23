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Тренировку ФК "Боруссия" с участием Усэйна Болта посетило более 1400 человек

Спорт
23 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

31-летний спортсмен принял участие в разминке, работе с мячом, небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти

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ТАСС, 23 марта. На открытой тренировке дортмундской "Боруссии" с участием восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта из Ямайки присутствовало более 1400 человек. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

31-летний спортсмен принял участие в разминке, работе с мячом, небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. На том турнире 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

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