Тренировку ФК "Боруссия" с участием Усэйна Болта посетило более 1400 человек

ТАСС, 23 марта. На открытой тренировке дортмундской "Боруссии" с участием восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта из Ямайки присутствовало более 1400 человек. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

31-летний спортсмен принял участие в разминке, работе с мячом, небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. На том турнире 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).