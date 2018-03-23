"Реал" отправил трансферный запрос на покупку футболиста ПСЖ Неймара

ТАСС, 23 марта. Мадридский "Реал" сделал трансферный запрос на покупку бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал UOL Esporte.

По информации издания, в переговорном процессе участвует агент Неймара Пини Захава, футболист изучает полученное предложение. Президент "Реала" Флорентино Перес уже общался с отцом игрока.

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.

В феврале во время матча чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев. Неймар может восстановиться всего за несколько недель до начала чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.