Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Реал" отправил трансферный запрос на покупку футболиста ПСЖ Неймара

Спорт
23 марта, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По данным СМИ, в переговорном процессе участвует агент Неймара Пини Захава, футболист изучает полученное предложение

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Мадридский "Реал" сделал трансферный запрос на покупку бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал UOL Esporte.

По информации издания, в переговорном процессе участвует агент Неймара Пини Захава, футболист изучает полученное предложение. Президент "Реала" Флорентино Перес уже общался с отцом игрока.

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.

В феврале во время матча чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев. Неймар может восстановиться всего за несколько недель до начала чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама