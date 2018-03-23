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Около 57 тысяч билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

Спорт
23 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча состоится в пятницу на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка 57 тысяч билетов продано на товарищеский матч между командами России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет в пятницу на стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.

"На данный момент продано 57 тысяч билетов", - сообщил Карпович.

27 марта сборная России проедет товарищеский матч с командой Франции, игра пройдет в Санкт-Петербурге. "По данным на вечер четверга, на матч с французами продано порядка 40 тысяч билетов", - сказал собеседник агентства.

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