Около 57 тысяч билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка 57 тысяч билетов продано на товарищеский матч между командами России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Игра пройдет в пятницу на стадионе "Лужники", встреча начнется в 19:00 мск.

"На данный момент продано 57 тысяч билетов", - сообщил Карпович.

27 марта сборная России проедет товарищеский матч с командой Франции, игра пройдет в Санкт-Петербурге. "По данным на вечер четверга, на матч с французами продано порядка 40 тысяч билетов", - сказал собеседник агентства.