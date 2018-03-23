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Футболист "Борнмута" Кук может принести деду £17 тыс. в случае дебюта за сборную Англии

Спорт
23 марта, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Тревор Берлингем еще в 2014 году, после первой игры внука в составе "Лидса", поставил £500 с коэффициентом 34 на то, что тот сыграет в составе национальной сборной

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ТАСС, 23 марта. Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук может принести своему деду Тревору Берлингему £17 тыс. в случае дебюта за сборную Англии в одном из товарищеских матчей против команд Нидерландов или Италии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Mirror.

Берлингем еще в 2014 году, после первой игры внука в составе "Лидса", поставил £500 с коэффициентом 34 на то, что тот сыграет в составе национальной сборной.

В текущем сезоне Кук провел в чемпионате Англии 26 матчей за "Борнмут", в которых сделал две голевые передачи. Он был вызван в сборную на предстоящие товарищеские игры.

Матч между сборными Англии и Нидерландов пройдет 23 марта в Амстердаме, встреча Англия - Италия состоится 27 марта в Лондоне.

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