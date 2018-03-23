РУСАДА провело образовательный семинар для конькобежцев и тренеров в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Семинар из цикла образовательной антидопинговой программы для спортсменов и тренеров по конькобежному спорту прошел в пятницу в подмосковной Коломне. Мероприятие было организовано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Союзом конькобежцев России.

В семинаре приняли участие 20 человек, они прослушали лекцию "Виды нарушения антидопинговых правил. Ответственность". По теме лекции была проведена викторина, победители которой получили памятные призы и подарки. В конце семинара всем участникам были вручены памятки РУСАДА.

С 23 по 25 марта в Коломне проходят Всероссийские соревнования для не приглашенных на Олимпиаду конькобежцев. Международный олимпийский комитет пригласил на Игры только четверых российских конькобежцев - Ольгу Граф, Ангелину Голикову, Наталью Воронину и Сергея Трофимова. Позднее Граф отказалась от участия в ОИ-2018. Приглашения не получили лидеры национальной команды, включая рекордсменов мира Павла Кулижникова и Дениса Юскова.