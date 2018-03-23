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Смолов и Головин вошли в состав сборной России на товарищеский матч с бразильцами

Спорт
23 марта, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча состоится на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Встреча сборных России и Бразилии пройдет на стадионе "Лужники" в Москве в пятницу, начало - 19:00 мск.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира также встретится с командой Франции. Встреча пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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