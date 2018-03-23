Виролайнен считает, что иностранные биатлонисты рады выступать на соревнованиях в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Иностранные биатлонисты довольны организацией этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Такое мнение журналистам высказала Дарья Виролайнен, которая стала лучшей из россиянок в спринтерской гонке.

Сборные Чехии, США, Канады и Украины решили отказаться от выступления в Тюмени в связи с допинговым скандалом в российском спорте и по политическим соображениям.

"Все хорошо, все иностранцы улыбаются, спасибо нашим организаторам, которые делают все для спортсменов, чтобы всем понравилось", - сказала Виролайнен.

"Все здорово. Здесь очень много болельщиков, они все поддерживают, от них нам прибавляется энергия", - добавила она.

Виролайнен в гонке заняла 16-е место. "Выступление я оцениваю на "четверку". Конечно, хотелось в домашних стенах показать более хороший результат и отработать чисто, но немного не получилось. Накопилась усталость к концу сезона и каждая гонка очень тяжело дается, но работаем до последнего", - отметила она.

В субботу в Тюмени пройдут гонки преследования.