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Виролайнен считает, что иностранные биатлонисты рады выступать на соревнованиях в Тюмени

Спорт
23 марта, 18:16 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 23, марта. /ТАСС

Сборные Чехии, США, Канады и Украины решили отказаться от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени в связи с допинговым скандалом в российском спорте

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Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Иностранные биатлонисты довольны организацией этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Такое мнение журналистам высказала Дарья Виролайнен, которая стала лучшей из россиянок в спринтерской гонке.

Сборные Чехии, США, Канады и Украины решили отказаться от выступления в Тюмени в связи с допинговым скандалом в российском спорте и по политическим соображениям.

"Все хорошо, все иностранцы улыбаются, спасибо нашим организаторам, которые делают все для спортсменов, чтобы всем понравилось", - сказала Виролайнен.

"Все здорово. Здесь очень много болельщиков, они все поддерживают, от них нам прибавляется энергия", - добавила она.

Виролайнен в гонке заняла 16-е место. "Выступление я оцениваю на "четверку". Конечно, хотелось в домашних стенах показать более хороший результат и отработать чисто, но немного не получилось. Накопилась усталость к концу сезона и каждая гонка очень тяжело дается, но работаем до последнего", - отметила она.

В субботу в Тюмени пройдут гонки преследования.

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