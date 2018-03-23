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WADA предложило проект хартии прав спортсменов

Спорт
23 марта, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В настоящее время проект хартии состоит из 16 статей и может быть включен в обновленный кодекс организации

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило проект хартии прав спортсменов, который направлен на обеспечение справедливого тестирования и свободы выражения. Об этом сообщает портал Insidethegames.

В настоящее время проект хартии состоит из 16 статей и может быть включен в обновленный кодекс организации, который должен вступить в силу в 2021 году. Положения хартии затрагивают вопросы чистого и справедливого спорта, равенства возможностей, программы справедливого тестирования, защиты здоровья, борьбы с коррупцией, права на представительство, доступа к информации, свободы выражения, осведомительства, права на образование, на защиту информации, взаимного уважения прав, прав на эффективную защиту.

"Я думаю, что скандал с допингом в России обнажил гораздо больше проблем, чем допинг в одной стране, - сказал глава комитета спортсменов WADA Бэкки Скотт. - Он выявил противоречия во всей системе. Спортсмены поняли, что статус- кво недостаточно хорош. Хартия - это возможность для атлетов быть частью обсуждения, а не отстраняться от решений, которые оказывают на них большое влияние".

Хартия может быть включена в кодекс WADA в 2019 году.

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