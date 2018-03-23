Эксперт: Костнер будет не на что рассчитывать на ЧМ при чистом прокате Загитовой

МИЛАН /Италия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алина Загитова способна в произвольной программе обойти лидирующую после короткой программы итальянку Каролину Костнер на 6-10 баллов. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский тренер Олег Васильев.

По итогам короткой программы Костнер лидирует с 80,27 баллами, 15-летняя Загитова идет второй с оценкой 79,51 балла.

"В коротком прокате Каролина была технически безукоризненна, и по второй ошибке ("за общее впечатление" - прим. ТАСС) она обкатывает Алину. Но давайте не забывать - Костнер 30 с лишним лет, и она катается на льду, наверное, даже дольше, чем живет Загитова, поэтому вторая оценка была правильной, - отметил Васильев. - Но у Загитовой техоснащение программы намного серьезнее".

"Даже при абсолютно чистом катании Каролины Алина в состоянии выиграть около шести, может даже десяти баллов в первой оценке. Второй оценкой Каролине такой разрыв не отыграть. Поэтому если Алина откатается так, как может, Костнер, честно говоря, рассчитывать нечего, и Алине надо пожелать делать, то, что она умеет. Жаль, конечно, что здесь нет Жени Медведевой - борьба была бы интереснее, а ее итог более непредсказуем", - считает Васильев.

Произвольную программу женщины продемонстрируют 23 марта. Загитова выйдет на лед предпоследней, Костнер завершит программу женского турнира. Чемпионат мира завершится в Милане 25 марта.