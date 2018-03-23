"Салават Юлаев" победил "Трактор" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 23 марта. Уфимский "Салават Юлаев" победил дома челябинский "Трактор" со счетом 1:0 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Антон Бурдасов на 54-й минуте, реализовав удаление Игоря Исаева. Для Бурдасова эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф. Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс впервые в нынешнем плей-офф сыграл "на ноль", он также отметился результативной передачей в моменте с голом Бурдасова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 25 марта в Челябинске.