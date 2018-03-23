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"Салават Юлаев" победил "Трактор" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
23 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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Хоккеисты "Салавата Юлаева"

Хоккеисты "Салавата Юлаева"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Уфимский "Салават Юлаев" победил дома челябинский "Трактор" со счетом 1:0 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу забросил Антон Бурдасов на 54-й минуте, реализовав удаление Игоря Исаева. Для Бурдасова эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф. Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс впервые в нынешнем плей-офф сыграл "на ноль", он также отметился результативной передачей в моменте с голом Бурдасова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 25 марта в Челябинске.

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