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Юниорская сборная России по бенди вышла в полуфинал первенства мира

Спорт
23 марта, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В заключительном матче кругового турнира сборная России победила команду Норвегии со счетом 9:1

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ТАСС, 23 марта. Сборная России вышла в полуфинал первенства мира по хоккею с мячом среди игроков не старше 17 лет, который проходит в Ульяновске.

В заключительном матче кругового турнира сборная России победила команду Норвегии со счетом 9:1. За сборную Норвегии гол забил Маркус Фремстад (24-я минута). В составе команды России отличились Данил Беляев (4, 6, 26, 42, 48), Кирилл Девятых (8), Артем Милешкин (12), Роман Дарковский (15), Дмитрий Кураев (37).

Сборная России заняла первое место по итогам группового этапа и сыграет в полуфинале с командой Финляндии. В другом матче встретятся сборные Швеции и Казахстана. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут 24 марта.

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