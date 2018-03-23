"Лужники" без проблем приняли зрителей футбольного матча Россия - Бразилия

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Проход на трибуны московского стадиона "Лужники" перед товарищеским матчем футбольных сборных России и Бразилии не вызвал нареканий у болельщиков. Памятуя об организационных трудностях первой официальной встречи на реконструированной арене в ноябре 2017 года между российской и аргентинской командами, власти Москвы, волонтеры и организаторы матча уделили максимальное внимание информационной поддержке зрителей.

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За несколько часов до игры глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович рассказал, что было продано порядка 57 тыс. билетов. Для быстрого прохода зрителей на территорию стадиона было задействовано 228 точек пропуска, которые справились с нагрузкой. Болельщиков заранее уведомляли об изменениях движения транспорта и предлагали удобные маршруты для попадания на стадион.

Кроме того, болельщикам раздавали специальные бейджи со схемой выхода со стадиона "Лужники" и информацией о ближайших остановках транспорта. Также в непосредственной близости от выходов из метро и на пересечении основных улиц зрители могли увидеть указатели к кассам, камерам хранения и трибунам.

В день матча в специальном Telegram-канале стадиона подписчики могли увидеть памятку болельщика, посмотреть удобный подход к своей трибуне на схеме, а также узнать, где работает бесплатный Wi-Fi. Один из спонсоров РФС организовал перед началом матча бесплатную раздачу чая болельщикам, поскольку вечером в Москве ожидалась минусовая температура. Также для молодых зрителей была установлена специальная мишень, в которую было необходимо попасть футбольным мячом.

Развернуть Талисман ЧМ-2018 Забивака с маскотом сборной Бразилии Канариньо © Пресс-служба "Лужников" Талисман ЧМ-2018 Забивака с маскотом сборной Бразилии Канариньо © Пресс-служба "Лужников"

Несмотря на то, что на матч не были распроданы все билеты, у станции метро "Спортивная" находились люди, которые пытались продать лишние. Эти попытки немедленно пресекались сотрудниками полиции.

География болельщиков, приехавших на футбол в "Лужники", достаточно широка: много людей из Барнаула, Орла, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. Михаил из Краснодара приехал на игру в клубных цветах футбольного клуба "Краснодар". "В Сочи и на Кубке конфедераций в Казани было веселее, чувствовалась атмосфера праздника. Я очень жду, что и в "Лужниках" на чемпионате мира мы это увидим. Пока могу сказать, что волонтеры отлично справляются со своей работой, а летом уж точно все будет на высшем уровне", - сказал он.

Работа волонтеров

Волонтеры, которых посетители матча могли узнать по красной форме, активно помогали зрителями быстрее проходить на стадион, сообщая ближайшие маршруты до стадиона на русском и английском языках. Для входа были открыты три павильона, а о том, как удобнее болельщикам попасть на нужную трибуну, сообщали даже машинисты метрополитена. За два дня до матча мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро. Таким образом, для зрителей открылся еще один маршрут для быстрого прохода на территорию "Лужников".

Развернуть Волонтеры Владислав Трандин и Андрей Исполинов © Максим Пахомов/ТАСС Волонтеры Владислав Трандин и Андрей Исполинов © Максим Пахомов/ТАСС

Днем, когда до матча оставалось еще несколько часов, могло показаться, что волонтеров готовят в спешке - инструктор торопливо объяснял собравшимся возле прохода на территорию комплекса молодым людям правила поведения. Однако позднее сомнения корреспондента ТАСС развеяли два волонтера Владислав Трандин и Андрей Исполинов, которые оказались кадетами Московского высшего общевойскового командного училища.

Как рассказали Владислав и Андрей, кадетов училища начали готовить к предстоящему чемпионату мира еще в середине декабря, а встреча с бразильцами станет тестом и для них. Набирали отличников зимней сессии с первого, второго и третьего курсов по несколько человек со взвода - всего 49 кадетов в сопровождении трех офицеров. Тестировали на умение выстраивать общение, в том числе на английском языке. "Нельзя сказать, что мы свободно говорим на английском, но мы сможем помочь гостям турнира: показать, как пройти куда-либо, решить другие насущные проблемы", - уточнили ребята.

Развернуть © Антон Новодережкин/ТАСС © Антон Новодережкин/ТАСС

Сами кадеты очень любят футбол, играют за сборную училища, но то, что сам матч им посмотреть вживую не удастся, их нисколько не расстраивает. "Кто-то должен обеспечивать порядок, не было бы нас, не было бы порядка, так что воспринимаем это с большой ответственностью. А вообще, мы рады уже тому, что находимся здесь, пока наши сокурсники учатся в кабинетах, мы здесь, на свежем воздухе, получаем возможность прочувствовать атмосферу такого большого события, ведь при нашей жизни, возможно, чемпионат мира в России больше не пройдет. К тому же в качестве поощрения лучшим из нас будут выделяться билеты на матчи, которые примет стадион "Спартак", - пояснили они.

Всего, как ранее объявили власти города, гостям матча с бразильцами помогут около 600 волонтеров. Некоторые из них помогали болельщикам с ограниченными возможностями быстро и комфортно добраться от входных вестибюлей до чаши стадиона на специальных гольфкарах, всего на матче задействовано десять таких машин.