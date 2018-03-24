Призер Олимпиады в Пхёнчхане Ридзик зажжет огонь Полярной Олимпиады в Мурманске

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Полярная Олимпиада откроется в субботу в Мурманске. В церемонии примут участие призер Олимпиады в Пхёнчхане Сергей Ридзик и участница Паралимпиады Екатерина Мошковская, сообщает областной спорткомитет.

Полярная Олимпиада, или, как ее еще называют, Праздник Севера пройдет в регионе уже в 84-й раз. "Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, мончегорский фристайлист Сергей Ридзик и участница Паралимпиады мурманская лыжница и биатлонистка Екатерина Мошковская зажгут огонь Полярной Олимпиады на церемонии открытия состязаний", - сообщили в спорткомитете, добавив, что в соревнованиях Праздника Севера также примут участие олимпийские чемпионы разных лет - Анна Богалий, Ольга Зайцева и Алексей Петухов.

Праздник Севера - главное мероприятие по зимним видам спорта в Мурманской области и одно из крупнейших на Севере России. Ежегодно в нем участвуют тысячи спортсменов. Впервые он состоялся в 1934 году и с тех пор проводился ежегодно, даже в военные годы. С 1971 года в Полярной Олимпиаде стали принимать участие спортсмены из-за рубежа - представители Болгарии, Венгрии, Соединенных Штатов и других стран.

Традиционно самым масштабным мероприятием Полярной Олимпиады станет Мурманский лыжный марафон. На него зарегистрировались более тысячи представителей из десятка стран - России, Беларуси, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции, Норвегии и даже Австралии и США.

Первые старты олимпиады прошли накануне ее официального открытия, это соревнования оленеводов, состязания мастеров зимнего виндсерфинга на крупнейшем озере Кольского полуострова - Имандре, турнир про сноукайтингу. Помимо этого пройдут старты еще по двум десяткам традиционных зимних видов спорта. В рамках Полярной Олимпиады состоится 58-й Праздник Севера учащихся, который соберет юных спортсменов разных регионов России.

Продлятся соревнования в течение недели в разных городах области. 1 апреля состоятся церемония награждения победителей и призеров лыжного марафона и торжественная церемония закрытия 84-го традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.