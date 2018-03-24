Число задержанных в Амстердаме английских футбольных болельщиков возросло до 90

ТАСС, 24 марта. Число английских фанатов, задержанных в Амстердаме за общественные беспорядки в преддверии товарищеского матча между сборными Нидерландов и Англии по футболу, выросло до 90. Об этом в пятницу заявила полиция Амстердама в своем Twitter.

Ранее сообщалось о по крайней мере 28 задержанных. При этом, по данным полиции, во время задержания один человек был ранен. На данный момент он находится в больнице.

На видео, которое было показано на голландском телеканале НРК, видно, как сотрудники правоохранительных органов при поддержке конной полиции пробирались вглубь толпы фанатов, используя дубинки, чтобы восстановить порядок.

Ранее сообщалось, что болельщики бросались бутылками в стражей порядка. Как добавляло издание DaiIy Mail, фанаты обливались пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу. Один из болельщиков выкинул в воду велосипед, другой разделся до нижнего белья и искупался.

Товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов начался в 22:45 мск и завершился победой англичан - 1:0.