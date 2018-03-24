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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2019 году пройдет в Батуми

Спорт
24 марта, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Юниорский и молодежный чемпионат Европы примет Кишинев

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики, который проходил в Бухаресте, подтвердил, что грузинский город Батуми станет в 2019 году местом проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Яан Талтс.

23 марта в Бухаресте прошел очередной исполком Европейской федерации тяжелой атлетики, на котором были подтверждены места проведения континентальных турниров в 2019 году.

"Вопрос проведения в Грузии в 2019 году чемпионата Европы обсуждался еще в прошлом году. На очередном исполкоме мы утвердились в своем решении, что этот турнир пройдет в апреле 2019 года в Батуми", - сообщил Талтс.

Местом проведения юниорского и молодежного (до 23 лет) чемпионата Европы станет Кишинев, этот турнир должен пройти с 7 по 15 июля. Юношеское первенство для спортсменов в возрасте до 15 и 17 лет состоится в румынской Констанце с 5 по 14 сентября.

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