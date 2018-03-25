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Павлюченкова проиграла Кербер в третьем круге турнира WTA в Майами

Спорт
25 марта, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6

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ТАСС, 25 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $8,65 млн).

В матче третьего круга россиянка, посеянная на турнире под 23-м номером, проиграла немке Ангелик Кербер (10) со счетом 4:6, 4:6.

Следующей соперницей немки станет китаянка Ван Яфань.

Турнир в Майами входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Майами является Йоханна Конта из Великобритании.

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