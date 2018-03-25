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"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ, Георгиев отразил 43 броска

Спорт
25 марта, 5:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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© AP Photo/Noah K. Murray

ТАСС, 25 марта. "Рейнджерс" обыграли "Баффало" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (17), Джимми Веси (19, 35), Нил Пионк (24) и Мика Зибанежад (29). В составе проигравших отличился Сэм Райнхарт (56).

Российский голкипер Александр Георгиев отразил 43 броска по своим воротам из 44 и был признан первой звездой встречи. 22-летний россиянин провел 10-й матч в этом сезоне, одержав пятую победу. Остальные российские хоккеисты - форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников в "Рейнджерс" и защитник Владимир Антипин в "Баффало" - в этой встрече результативными действиями не отметились.

"Рейнджерс" занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 75 встречах. "Баффало" расположился на последнем месте с 58 очками в 75 матчах. В следующей игре "Рейнджерс" в ночь на вторник примут "Вашингтон", а "Баффало" в тот же день в гостях сыграет с "Торонто".

В другом матче игрового дня "Флорида" дома обыграла "Аризону" со счетом 4:2. Дебютной передачей в НХЛ отметился российский форвард хозяев Максим Мамин. На счету 23-летнего нападающего теперь 4 (2+2) очка в 20 матчах. В другой встрече "Торонто" дома обыграл "Детройт" - 4:3.

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