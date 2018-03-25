Клуб "Байкал-Энергия" завоевал бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 25 марта. Иркутский клуб "Байкал-Энергия" выиграл бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв кемеровский "Кузбасс" во втором матче серии за третье место.

Встреча прошла в Иркутске и завершилась со счетом 7:1. В составе хозяев шесть мячей забил Евгений Иванушкин (32, 45, 50, 52, 78, 82-я минуты), еще один гол на счету Виталия Денисова (85). В составе гостей отметился Вадим Стасенко (75).

Первый матч, который состоялся в городе Кемерово 22 марта, завершился победой "Кузбасса" - 4:2. Таким образом, по сумме двух игр со счетом 9:5 победу в серии одержал "Байкал-Энергия".

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч чемпионата России. Хабаровский "СКА-Нефтяник" сыграет с красноярским "Енисеем". Встреча пройдет в Хабаровске, начало - в 10:00 мск.

Финал состоит из одного матча. Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник". В прошлом сезоне хабаровский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, обыграв в финале "Байкал- Энергию".