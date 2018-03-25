Мяус: "СКА-Нефтяник" стал чемпионом России по хоккею с мячом благодаря опытному составу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Опытные игроки помогли хабаровскому "СКА-Нефтянику" одержать победу в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом над красноярским "Енисеем". Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

В воскресенье "СКА-Нефтяник" на своем льду в финале победил "Енисей" со счетом 8:1 и второй раз подряд стал чемпионом России.

"Игроки "СКА-Нефтяника" подошли к этому матчу полным составом. На мой взгляд, состав у них сильнее, он полностью сложившийся, опытный, много игроков национальных сборных. У "Енисея" тоже есть лидеры, но больше молодых ребят, которые еще не достигли такого уровня, это и сказалось", - считает Мяус.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России не ожидал такого крупного счета в финальном матче.

"Думал, что будет цепкая и плотная борьба. Хабаровчане лучше играли в обороне и задействовали большее количество хоккеистов в контратаках. Хозяева выглядели свежее и мобильнее, возможно, на игроках "Енисея" сказался перелет", - отметил Мяус.

В прошлогоднем финале "СКА-Нефтяник" обыграл иркутский клуб "Байкал-Энергия" и впервые в истории завоевал золотые медали российского первенства.