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Власти: строящийся к ЧМ-2018 стадион "Волгоград-Арена" будет сдан к тестовым матчам

Спорт
25 марта, 13:14 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, марта. /ТАСС

Первый тестовый матч на стадионе намечен на 21 апреля

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Стадион "Волгоград-Арена"

Стадион "Волгоград-Арена"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Стадион "Волгоград-Арена", который примет игры чемпионата мира по футболу, будет сдан до 21 апреля, именно в этот день пройдет первый тестовый матч. Об этом журналистам в воскресенье сообщил вице- губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

"Первый тестовый матч на "Волгоград-Арене" состоится 21 апреля, к этой дате стадион должен быть сдан в эксплуатацию", - сказал Харичкин.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг - стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на "Волгоград-Арене". Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который сотрудники ФИФА посетят 26 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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