Хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча после удара мячом в грудь

ТАСС, 25 марта. Игрок футбольного клуба "Марсония" Бруно Бобан скончался после попадания мяча в грудь во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии со "Славонией". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Марсонии".

Мяч попал в игрока на 15-й минуте встречи, после чего футболист упал на газон. Помощь полузащитнику оказали врачи играющих команд, через пять минут Бобан был госпитализирован прибывшей скорой помощью. В больнице 25-летний игрок скончался.

Точная причина смерти устанавливается.