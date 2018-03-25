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Ломанов: судьи допустили много ошибок в финале чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
25 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В воскресенье "СКА-Нефтяник" на своем льду выиграл у "Енисея" в финальном матче чемпионата России со счетом 8:1

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Арбитры финального матча чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским "СКА-Нефтяником" и красноярским "Енисеем" допустили большое количество ошибок. Такое мнение ТАСС выразил главный тренер красноярской команды Сергей Ломанов-старший.

В воскресенье "СКА-Нефтяник" на своем льду выиграл у "Енисея" в финальном матче чемпионата России со счетом 8:1 и второй раз подряд стал победителем турнира.

"Очень много ошибок допустил судья. Первый гол в наши ворота был засчитан неверно, против нашего защитника там было нарушение. Те нарушения, которые замечались у нас, не замечались у хабаровчан. Почти весь второй тайм мы играли в меньшинстве", - отметил Ломанов.

Тренер считает, что его команда достойно провела финальный матч. "Я не расстроился, считаю, что мы сыграли хороший матч, особенно первый тайм. Мы провели сезон и финал достойно. Ребята делали все для победы, и упрекнуть мне их не в чем", - сказал Ломанов.

В прошедшем сезоне "Енисей" проиграл финалы Кубка России, Кубка мира и чемпионата России.

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