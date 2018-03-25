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Недопущенный до ОИ-2018 скелетонист Третьяков поставил задачу выступить на Играх в Пекине

Спорт
25 марта, 14:58 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен признался, что уже пережил пропуск Олимпиады-2018

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Александр Третьяков

Александр Третьяков

© EPA-EFE/FILIP SINGER

СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону россиянин Александр Третьяков, которому Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение на участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, поставил перед собой задачу как следует подготовиться и выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом Третьяков сообщил ТАСС.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Денниса Освальда приняла решение аннулировать результаты на ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В их числе были и ведущие скелетонисты: Третьяков и бронзовый призер ОИ-2014 Елена Никитина. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее аннулировал наказание, которое также включало в себя и пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не выдал им индивидуальные приглашения.

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"Свое неучастие в Олимпийских играх в Южной Корее я уже пережил, - заметил Третьяков. - Сейчас все уляжется, и я смогу дальше спокойно тренироваться. Поставил перед собой задачу выступить на следующей Олимпиаде, буду как следует готовиться к ней. Посмотрим, что из этого получится".

"Надеюсь, что теперь все мои злоключения закончатся, я ухожу в отпуск с оптимизмом и верой в будущее, - продолжил спортсмен. - Вернусь и начну готовиться к чемпионату мира, который в следующем году пройдет в Канаде. На трассе в Уистлере у меня в принципе все неплохо получается. В 2010 году на Олимпиаде я был там бронзовым призером".

Третьяков признался, что смотрел телевизионные трансляции олимпийских соревнований по скелетону в Южной Корее. "Но гадать, как бы мог там выступить, не хочу, да и не люблю я это, - заметил собеседник агентства. - Ребята соревновались, а я сидел дома, ситуация такая сложилась, и я ее принял. Даже когда CAS отменил наказание МОК, я в душе понимал, что на Олимпиаду все равно попасть будет очень проблематично".

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"Когда выхожу на старт, о деньгах не думаю"

В воскресенье Третьяков стал победителем чемпионата России и Всероссийских соревнований по бобслею и скелетону. Второе место занял серебряный призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов, третьим стал Владислав Семенов. Спортсмен, показавший лучший результат, получит четыре миллиона рублей.

"Что касается большого призового фонда, то я, когда выхожу на старт, стараюсь не думать об этом. Все это выбивает из колеи и мешает правильно настроиться к соревнованиям. Я думаю о том, как сделать быстрый старт и проехать без ошибок по трассе, как подготовить технику. И больше ни о чем", - подчеркнул победитель воскресных соревнований.

"У меня из-за пропуска Олимпиады была очень большая соревновательная пауза. Поэтому для того, чтобы хорошо выступить здесь, мне пришлось сюда приехать на неделю пораньше и побольше потренироваться. И все не прошло напрасно", - заключил Третьяков.

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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