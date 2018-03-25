Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сроки восстановления футболиста Зобнина будут определены в ближайшее время

Спорт
25 марта, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В воскресенье по итогам медобследования у игрока было диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 марта. Сроки восстановления и тактика лечения полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина будут определены в ближайшее время. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В воскресенье по итогам медобследования у игрока было диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. Из-за травмы игрок не сможет принять участие в товарищеском матче российской сборной против команды Франции.

"Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами, он возвращается в "Спартак". Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году", - сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта сыграет с командой Франции в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама