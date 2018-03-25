Сроки восстановления футболиста Зобнина будут определены в ближайшее время

ТАСС, 25 марта. Сроки восстановления и тактика лечения полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина будут определены в ближайшее время. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В воскресенье по итогам медобследования у игрока было диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. Из-за травмы игрок не сможет принять участие в товарищеском матче российской сборной против команды Франции.

"Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами, он возвращается в "Спартак". Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году", - сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта сыграет с командой Франции в Санкт-Петербурге.