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Президент WBA считает, что Альварес невиновен в ситуации с положительными допинг-пробами

Спорт
25 марта, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В марте стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат

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ТАСС, 25 марта. Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса считает, что мексиканец Сауль Альварес невиновен в инциденте с двумя положительными допинг-пробами. Слова Мендосы приводит "Газета.Ru" со ссылкой на BoxingScene.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

"Я немного удивлен решением Спортивной комиссии штата Невада [отстранить Альвареса], считаю, что боксер невиновен, он никогда не сдавал положительных допинг- тестов. Думаю, комиссии нужно было сразу вынести решение и прекратить словеcную войну между Альваресом и Головкиным, странно, что Альвареса отстранили, ведь против него не было никаких доказательств", - сказал Мендоса.

Окончательное решение о возможности проведения поединка между Альваресом и Головкиным будет принято специальной комиссией 10 апреля, до этого времени мексиканский боксер отстранен от участия в боях. Повторный поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

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