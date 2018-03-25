"Газпром-Югра" стал обладателем Кубка России по мини-футболу

ТАСС, 25 марта. Югорский "Газпром-Югра" на своей площадке со счетом 5:2 победил "Норильский никель" в ответном финальном матче Кубка России по мини-футболу и стал обладателем трофея.

В составе победителей отличились Кайо (20-я и 50-я минуты), Ромуло (36), Иван Чишкала (47), еще один гол в свои ворота забил игрок гостей Исмаил Гибадуллин (38), у "Норильского никеля" голами отметились Константин Чащин (5) и Николай Канивец (36).

Первая встреча, прошедшая в Норильске 21 марта, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержали футболисты югорской команды - 7:5.

"Газпром-Югра" в третий раз стал обладателем Кубка России, до этого команда побеждала в сезонах-2011/12 и 2015/16.