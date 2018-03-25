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Загитова серьезно подготовилась к воспитанию собаки акита-ину, обещанной ей после ОИ

Спорт
25 марта, 19:47 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 25, марта. /ТАСС

Подарить собаку после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсменке пообещал глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова основательно подготовилась к воспитанию собаки породы акита-ину, которую ей в ближайшее время вышлют японские заводчики. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на чемпионате мира в Милане, отвечая на вопрос о планах на будущий сезон.

Подарить собаку после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсменке пообещал глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси, узнав о том, что ей очень нравится эта порода. Она приедет в Россию в ближайшие месяц-полтора.

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"Пока я больше думаю о собаке, чем о следующем сезоне. Я читаю книги об этой породе - акита-ину выбирают себе сильного хозяина, они это чувствуют. Я думаю, она выберет меня, я надеюсь на это. Смотрю видеоуроки, как воспитывать эту собаку, я хочу ее понять", - рассказала Загитова.

Помимо воспитания собаки 15-летнюю Загитову волнует и учеба. "Скоро экзамены, надо готовиться и приниматься надо за все сразу - я почти не ходила в школу. Хорошо, что я учусь в школе "Самбо-70", мне помогают", - рассказала Загитова.

Загитова стала победительницей Олимпийских игр - 2018 в личном турнире и серебряным призером в командном. На чемпионате мира в Милане заняла пятое место.

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